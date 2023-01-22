Почему сложно распознать абьюзера, рассказала психолог

По словам психолога-консультанта "Службы Психологической Помощи" Юлии Лукашенок, на начальном этапе отношений сложно распознать газлайтера/насильника/агрессора. Отношения не начинаются с проявления жестокости.

Как говорит эксперт, чаще всего это очень обаятельный человек, умеющий тонко чувствовать желания выбранной жертвы. Его ухаживания оригинальны, нестандартны и очень интенсивны. И такое поведение объяснимо, ведь у абьюзера мало времени. Он не может себе позволить долго ждать.

"Есть специальный термин "Бомбардировка любовью". На начальных этапах ревность и жестокость никогда не проявляются. Такой человек легко находит время неожиданно встретить, чтобы сделать сюрприз. Он легко входит в круг окружения жертвы. К нему, как правило, быстро начинают все относиться хорошо. Часто, работая с жертвами насилия в семье, я сталкиваюсь с тем, что женщины (а, как правило, жертвами все-таки являются они) говорят, что, вспоминая начало отношений, ничего не указывало на грядущий кошмар. Просто как-то так получалось, что абьюзер очень быстро узнавал о жертве все. В том числе были вычислены слабые места", – поясняет психолог.

Есть ряд приемов, которые могут помочь не стать жертвой абьюза. Например, важно сохранять личное пространство и дистанцию на начальном этапе. Не надо спешить вводить в свою жизнь нового человека, сообщает АиФ-Тюмень.

Также Юлия Николаевна советует внимательно слушать, что и как говорит абьюзер.

"Если о прошлых отношениях он вспоминает исключительно в негативных тонах, нелицеприятно отзываясь о некогда любимом человеке, то при расхождении в будущем ваших желаний он, скорее всего, не поймет и не станет с ними считаться. Очень важно, как он говорит о своей родительской семье. Особенно о матери. Тут должны насторожить обе крайности. Как выраженная обида, так и безграничное почитание", – говорит эксперт.