У садоводов-огородников начинаются подготовительные работы

По словам садоводов, в январе нужно высаживать рассаду культур с длинным периодом вегетации.

- Начать стоит с покупки грунта и семян. Они должны предназначаться для ранней посадки. От этого во многом будет зависеть количество и качество будущего урожая, сроки цветения. Старайтесь покупать свежие семена – у них схожесть выше. Ранняя рассада получается более крепкой и устойчивой к болезням. Среди минусов ранней посадки – требуется много места под рассаду, не у каждого в доме просторные подоконники, и придется позаботиться о дополнительном освещении, - рассказала опытная садоводка Мария Никонорова.

В январе она советует посеять на рассаду перцы, баклажаны, корневой и черешковый сельдерей, лук порей, клубнику и землянику. Посев томатов тоже уже можно в январе, если у вас отапливаемая теплица. Большинство дачников сеют томаты и перцы в марте, максимум в конце февраля, чтобы растения не вытянулись, иначе будут слабыми.

Также в январе садоводы рекомендуют посеять цветы – петунию, лобелию, гвоздику Шабо, примулу, эустому, сообщает КП-Тюмень.