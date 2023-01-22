Тюменские неврологи успешно проводят стентирование внутренней сонной артерии

В Областной клинической больницы №2 города Тюмень провели операцию 53-летнему пациенту с острым нарушением мозгового кровообращения. Мужчине провели ряд необходимых обследований. Компьютерная томография головного мозга не выявила признаков кровоизлияния, а магнитно-резонансная томография показала, что в левой затылочной доле есть участок патологического МР-сигнала размерами до 10мм.

"После всех необходимых проведенных исследований, пациент был направлен в рентгеноперационную для проведения стентирования внутренней сонной артерии. Во время операционного вмешательства команде наших специалистов удалось восстановить кровоток в пораженном сосуде в полном объеме", - рассказал и.о. заведующий неврологическим отделением №3 Евгений Бражевский.

После операции пациент успешно восстанавливался, проходя стационарное лечение, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

"Наиболее частыми симптомами инсульта является нарушение функций организма - двигательной (нарушение движения в руке или ноге, асимметрия лица), чувствительной (онемение, ползание мурашек в конечностях или половине тела), нарушение речи (не выговаривает слова, не понимает речь, бессвязная речь), нарушение координации, иногда сильная внезапная головная боль, тошнота, многократная рвота. При любом заметном отклонении в этих действиях необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи", - напомнил Евгений Бражевский.