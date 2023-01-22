Для реабилитации в тюменском "Роднике" используют современные тренажеры

Тюменский центр "Родник" оснащен современным оборудованием для реабилитации и социальной интеграции детей с инвалидностью.

Одним из эффективных методов реабилитации для восстановления способности самостоятельно передвигаться без средств опоры является тренажер "Тредмил". Специальная медицинская беговая дорожка, которая предназначена для восстановления опороспособности нижних конечностей и крупных суставов, тренировки правильного алгоритма работы мышц.

Тренажер позволяет врачу сориентироваться по частоте сердечных сокращений пациента и подобрать индивидуальный режим занятий, который будет учитывать подготовленность, возраст, пол и другие особенности здоровья.

Мотивировать ребенка позволяет игровой режим в виртуальной трехмерной среде. Монитор, расположенный перед ребенком, отображает не только красочные пейзажи, но и фигурку-аватар, которая перемещается (скажем, по лесу или морскому берегу) пропорционально скорости движения и частоте шага пациента.

"Современное медицинское оборудование позволяет повысить доступность медицинской реабилитации для детей - инвалидов, а также для детей, после перенесённых заболеваний, операций и травм" - поделилась врач по ЛФК Александра Журавлева.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень)