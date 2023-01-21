Тюменцы реже обращаются в службу занятости

В прошлом году значительно сократилось число обратившихся в службу занятости Тюменской области. И увеличился процент трудоустроенных. Итоги подвел региональный департамент труда и занятости.

Всего в 2022 году в центры занятости региона обратились 55 тыс. 902 человека, тогда как годом ранее — больше 73 тысяч. 38 тыс. 216 обратившихся, то есть 68,4%, нашли работу. В 2021 году было трудоустроено 58,5% - 42 тыс. 736 человек, сообщает Вслух.ру.

По данным на 1 января 2023 года, на учете в качестве безработных состояло 3 тыс. 245 человек, соискателей — 5 тыс. 477 человек. В областном банке вакансий было более 21 тысячи предложений для трудоустройства.

Больше всего работников требуется в строительстве — было актуально 3 тыс. 232 вакансии; 2 тыс. 587 работников требовалось в сферы торговли и ремонта автотранспорта; 1 тыс. 952 предложения было в направлении сельского и лесного хозяйства, рыбоводстве и рыболовстве; 1 тыс. 726 предложений — в обрабатывающих производствах; 1 тыс. 794 — в госуправлении и обеспечении военной безопасности; 1 тыс. 763 — в образовании.