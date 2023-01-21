Начат прием заявок на международную премию имени Владислава Крапивина

14:28 21 января 2023
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Юным жителям Тюменской области предлагают подать заявки на международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина. Они принимаются до 31 марта на сайте конкурса lit-parus.ru, сообщают организаторы.

На конкурс принимаются литературные произведения для детей и подростков на русском языке, которые ранее не издавались в бумажном виде и не публиковались в интернет, сообщает Тюменская линия.

Произведения лауреатов конкурса опубликует издательство "Детская и юношеская книга" в серии "Международная детская литературная премия В.П. Крапивина". Вручить премию победителям планируется 14 октября, в день рождения Владислава Крапивина.

Теги: Владислав Крапивин , премия
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