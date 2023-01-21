Начат прием заявок на международную премию имени Владислава Крапивина

Юным жителям Тюменской области предлагают подать заявки на международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина. Они принимаются до 31 марта на сайте конкурса lit-parus.ru, сообщают организаторы.

На конкурс принимаются литературные произведения для детей и подростков на русском языке, которые ранее не издавались в бумажном виде и не публиковались в интернет, сообщает Тюменская линия.

Произведения лауреатов конкурса опубликует издательство "Детская и юношеская книга" в серии "Международная детская литературная премия В.П. Крапивина". Вручить премию победителям планируется 14 октября, в день рождения Владислава Крапивина.