О признаках старения питомца рассказал тюменский ветеринар

Старость у домашних животных наступает будто внезапно. Как утверждает ветеринар Камилла Старкова, возраст для каждого питомца – понятие относительное. У одних признаки старения проявляются уже после 8-10 лет, другие же в 12-15 лет прекрасно выглядят и хорошо себя чувствуют. Все зависит от породы, условий содержания, хронических болезней.

Хозяин должен замечать изменения в поведении любимца, которые подскажут ему, что кошке нужно более внимательное и бережное отношение. "Чаще пожилые пациенты-животные начинают меньше двигаться, больше дремать. Игры с хозяевами их уже не так увлекают, и они становятся менее продолжительными", - говорит Камилла Сергеевна.

Эксперт отмечает, что и аппетит у питомцев с возрастом также снижается, становится более выборочным, а некоторые признаки становятся, как у людей, сообщает АиФ-Тюмень.

"У животных, как и у людей, может быть седина. Некоторые питомцы теряют остроту зрения и слуха, некоторые требует более частого выхода в туалет из-за слабости мочевого пузыря", - добавляет ветеринар.