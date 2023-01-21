Тюменские педагоги будут развивать ИКТ-компетентность

23 января стартует прием заявок на онлайн-выставку "Я повышаю ИКТ-компетентность". Стать участниками могут педагоги дошкольных образовательных учреждений и школ Тюмени. Мероприятие позволит обменяться ценным опытом и взять в работу новые практики по работе с детьми.

— Мы хотим развивать ИКТ-компетентность тюменских педагогов, чтобы они в своей работе применяли новые форматы и шли в ногу со временем. Решили провести онлайн-выставку, чтобы объединить лучшие практики и показать профессиональное мастерство специалистов. После события создадим банк педагогических цифровых продуктов с открытым доступом, в котором появится более тысячи разработок, — рассказала Кристина Копотилова, руководитель проекта "ICTека".

Выставка будет представлена в четырех номинациях. В направлении "Педагогическая находка" участникам необходимо представить обзор на электронные образовательные ресурсы: платформы, приложения, сайты, которые можно использовать для создания цифровых продуктов и применять в своей деятельности. В "Интерактивных игровых пособиях" нужно рассказать об онлайн-викторинах, квизах, играх, разработанных с помощью специальных программ.

В номинации "Онлайн мастер-класс" учителя поделятся видеозаписями тренингов по математической, читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности или уроков по креативному мышлению. В "Буктрейлерах" можно заявиться с мультфильмами, видеороликами, музыкальными клипами, рекламой, записями театральной постановки для повышения читательской грамотности детей по одному из треков — игровому, презентационному или анимационному, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.