Фонд защиты животных в Салехарде ведет сбор денег для помощи служебным собакам в зоне СВО

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Фонд защиты животных "Дорога Домой" в Салехарде организовал сбор средств для помощи собакам, служащим в зоне спецоперации.

"Дорогие наши помощники! В наше нелегкое и неспокойное время помощь нужна даже служебным собакам, находящимся в зоне СВО. Мы просим вас откликнуться на просьбу наших защитников и помочь собрать все необходимое для четвероногих бойцов", - отмечается в объявлении о сборе.

В списке необходимых вещей перечисляются разгрузка для собак, тренировочные дрессировочные рукава, намордники, цепи, поводки, кожаные ошейники, регулируемые разгрузки, шлейки, корм, миски, витамины и прочее.

"Все необходимое будем закупать после сбора средств. Закупка будет производиться в Ростовской области", - сообщают сотрудники фонда.