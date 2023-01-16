Организаторы детского отдыха в Тюмени начали подготовку к новому оздоровительному сезону

Фото группа детского центра Олимпийская ребячка в ВК

Открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов72 – Мы вместе" пройдет с 18 по 22 января в "Олимпийской Ребячке", сообщает депсоцразвития.

Семинар - традиционное событие для представителей органов власти, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления детей, представителей профессиональных сообществ, бизнеса, организаторов детского отдыха по темам, актуальным для развития сферы отдыха детей и их оздоровления и индустрии гостеприимства. Проводит мероприятие Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" и центр "Ребячья республика" при поддержке департамента соцразвития Тюменской области, Межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху", Международного содружества лагерей (ICF).

Ключевая тема семинара "Детский отдых: шаги развития и точки роста" направлена на формирование стратегии развития сферы отдыха и оздоровления детей в 2023 году.

Участники семинара - руководители и представители органов власти, руководители и специалисты организаций отдыха детей и их оздоровления всех видов и форм собственности, представители общественных организаций и родительской общественности, руководители и специалисты учреждений образования, дополнительного образования, туризма, социальной защиты, культуры, молодежной политики, спорта, высших учебных заведений, организующие отдых и оздоровление детей в России, странах СНГ и за рубежом.

В рамках программы семинара состоятся пленарные заседания, круглые столы, лекции и доклады, дискуссии, обмен опытом работы. Главная задача организаторов на семинаре – усилить консолидацию ведомств, организаций, общественности для развития деятельности по воспитанию подрастающего поколения, получение каждым участником уверенных практикоориентированных знаний.