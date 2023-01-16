Юных жителей Тюменского района порадовали праздничной новогодней программой

Более 500 новогодних и рождественских мероприятий организовали сельские клубы, школы искусств и библиотеки в Тюменском районе. Всего на них побывало около 93 тысяч человек.

Особое внимание было уделено семейному отдыху и активной занятости детей и подростков, в том числе из семей мобилизованных. Праздничные мероприятия проходили под лозунгом #МЫВМЕСТЕ.

Во дворах ребят поздравили выездные новогодние агитбригады с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

Центр культуры и досуга "Вернисаж" встречал гостей в резиденции Деда Мороза, где можно было научиться делать открытки, подарки и украшения к празднику.

"Очень новогодняя история" удивила детей и подростков, живущих по Салаирскому и Ирбитскому трактам. В представлении было все: театр, вокал, хореография, фигурное катание на искусственном льду.

Впервые многие маленькие зрители увидели на сцене клубов в Богандинке и Онохино волшебную сказку "Щелкунчик" от Тюменского института культуры.

На Рождество в Боровском дарили свои поздравления артисты школы искусств "Фантазия", Центра культуры и досуга "Родонит" и воспитанники Воскресной школы при Храме Святителя Николая Чудотворца, сообщает управление по культуре администрации Тюменского района.