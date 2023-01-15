В Тюмени запустят проект "Оттудова – досюдова"

Презентация образовательно-краеведческого проекта "Оттудова – досюдова" состоится в читальном зале Тюменской областной научной библиотеки 27 января в 12:00. Проект рассчитан на детей и подростков от 7 до 16 лет и включает в себя разработку уникальной игры Memory72, сообщает Содружество библиотек Тюменской области.
Гости смогут не только посмотреть, как выглядит игра Memory72, но и попробовать победить в ней соперника за игральным столом. Карточки краеведческой игры скрывают под рубашкой символы локальной идентичности Тюменской области:
достопримечательности, исторические и архитектурные памятники, литературных героев, выдающихся персон, геральдические атрибуты и бренды.
Все иллюстрации контрастные, чтобы помочь сфокусировать взгляд и сосредоточиться на представленных изображениях, сообщает Тюменская линия.
Проект "Оттудова – досюдова" АНО "Содружество библиотек Тюменской области" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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