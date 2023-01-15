В Голышмановском округе проводят встречи со специалистами из разных сфер

Сотни встреч с интересными людьми, специалистами из разных сфер деятельности организовали для учащихся в Голышмановском округе. С 2019 года "Классные встречи РДШ" - часть национального проекта "Образование". Голышмановский штаб "Российского движения школьников" занимал первое место в региональном рейтинге этого проекта "Классные встречи". Они проходят в школах и в молодёжном центре.
По словам руководителя окружного штаба "Российского движения школьников" Елены Вороновой, "Классные встречи" дают ребятам возможность познакомиться с разными профессиями. Также это шанс пообщаться с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности.
Голышмановские активисты принимают участие в муниципальных и региональных встречах.
В школе № 1 поселка Голшыманово, состоялась встреча старшеклассников с курсантом Омской Академии Министерства Внутренних Дел Российской Федерации Дарьей Колещатовой. Она рассказала о жизни курсантов, условиях поступления и перспективах выпускника, поступившего в академию МВД, сообщила Мегатюмень.
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