Нужна ли одежда домашним животным, рассказали тюменцам

В преддверии Дня одевания домашних животных, который празднуют 14 января, корреспондент "Тюменской области сегодня" узнал у ветеринара Ирины Кокшаровой, всем ли животным нужна одежда, и какие породы нуждаются в дополнительном утеплении.

Специалист отмечает, что кошкам, даже сфинксам, чаще всего одежда не нужна — они живут дома. Тем не менее, если вам хочется, а питомец не против, покупать наряды для кота или кошки можно.

– С собаками по-другому. Например, для шерстяных пород типа шпица, для гладкошерстных, жесткошерстных или лысых пород, одежда – это необходимость. Выйти без густой шерсти, пусть и с хорошей жировой прослойкой, в мороз даже -20, малоприятная затея! Выгул в таком случае сократится до минимума, – отмечает ветеринар.

Советуют также подобрать костюм для собак владельцам коротколапых питомцев (они ближе к холодной земле) и искусственно выведенных "декоративных" пород.

Специальные собачьи ботинки для прогулок пригодятся псам-аллергикам. Такая обувь в любом случае предохранит лапы собаки от разъедания реагентами и солью, которыми посыпают улицы в гололед.

Ирина Кокшарова отмечает, из-за повреждения лап реагентами у собак может развиться пододерматит – бактериальное воспаление. Такие пациенты уже поступали в клинику к специалисту.

На осеннее время можно подобрать любимцу дождевик или попону, которые защитят его от дождя. В сухую, но холодную погоду можно выбрать свитера, жилеты или курточки. На зиму покупайте утепленные курточки и комбинезоны – они и согреют собаку и защитят от слякоти и грязи.