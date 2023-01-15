Фотопроект о подростковой индивидуальности создали в Тюмени

В сети появился фотопроект "Я с обложки", рассказывающий о влиянии социальных сетей и трендов на восприятие подростками самих себя.
На кадрах героини — девушки 15–17 лет — сидят перед экраном ноутбука, где открыта фотография из личного профиля в социальных сетях. Она соответствует трендам и тенденциям, которые актуальны в настоящее время, но передает индивидуальность во внешнем виде ребенка, которого зритель видит в домашней обстановке и привычной одежде, сообщает Мегатюмень.
— Так бывает, что в современном мире девочки стесняются показывать свою индивидуальность, скрывая ее за искусственным образом в соцсетях. Поэтому мы и выпустили фотопроект, чтобы показать, как важно оставаться собой, не смотря ни на что, — отметила Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.
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