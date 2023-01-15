В Голышмановском городском округе создадут музейную комнату культуры

Благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ" стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Воплощают идею вместе со специалистами Голышмановского центра культуры и досуга. В данный момент ведется поисково-краеведческая работа. Культурные организаторы, ветераны отрасли культуры и волонтеры собирают экспонаты. Средства гранта направят на оборудование для музейной комнаты и оформление тематических экспозиций для сохранения накопленных материалов культурного наследия округа. Часть из них уже готова, сообщает АиФ – Тюмень.

- Голышмановцы откликнулись на наш призыв и активно делятся артефактами, имеющими культурную ценность, - сообщила руководитель проекта Алена Чиркова. – Приносят видеозаписи, сценические костюмы и аппаратуру, документы, грамоты, газетные статьи, альбомы с воспоминаниями, музыкальные инструменты, фотографии. Это экспонаты от 60-х годов прошлого столетия и примерно до 2012 года. Наглядность, интерактивность и интересная подача информации - основные принципы будущей музейной комнаты. Наша цель – познакомить как можно больше современников с историей культуры малой родины.

Презентация музейной комнаты культуры Голышмановского округа запланирована на июнь 2023 года.