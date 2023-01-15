УЗИ помогает бороться с онкологией тюменским врачам

Врач ультразвуковой диагностики тюменского Медицинского города рассказала о важности ультразвукового обследования для обнаружения злокачественной опухоли на примере пациентки.

В 2021 году по результатам прохождения маммографического исследования у тюменки диагностировали фиброаденому. Пациентку направили в Медгород для дополнительного обследования. Вовремя УЗИ врач Анастасия Щербакова обнаружила еще одно подозрительное образование. Результаты микроскопического и гистологического исследования позволили диагностировать рак молочной железы, сообщила Рожина Мария, пресс-секретарь Медицинского города (г.Тюмень).

Успешно пройденный курс химиотерапии с дальнейшим хирургическим лечением спас пациентке жизнь. Сейчас женщина находится на динамическом наблюдении в Медицинском городе. "Мы часто говорим пациентам, что на сегодняшний день не существует абсолютно точного и единственного метода диагностики злокачественных образований, каждый имеет свои ограничения, достоинства и недостатки. Все методы прекрасно дополняют друг друга и наши специалисты работают в команде", — подчеркнул заведующий отделением УЗИ и функциональной диагностики Медгорода Дмитрий Нохрин.УЗИ - достаточно информативное дополнение ко всем существующим методам диагностики, в том числе к маммографии. Иногда этот метод исследования выступает первой линией диагностики, ведь метод УЗИ не оказывает лучевой нагрузки на пациента и практически безопасен для здоровья, благодаря чему может использоваться часто.