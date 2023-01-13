Тюменские волонтеры продолжают сбор гуманитарной помощи

Фото - Пресс-служба ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

Добровольческие штабы #МЫВМЕСТЕ по всей стране продолжают работу. Начиная с февраля прошлого года волонтеры в ежедневном режиме принимают в пунктах сбора гуманитарную помощь от дарителей и направляют ее тем, кто в ней нуждается, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Собранная гумпомощь направляется жителям подшефного Краснодона; вынужденным переселенцам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, прибывшим в РФ, в том числе в Тюменскую область; участникам специальной военной операции и семьям мобилизованных.

Пункты сбора работают во всех муниципалитетах региона. В Тюмени пункты находятся в ДТиС "Пионер" (Челюскинцев, 46, ежедневно с 9:00 до 18:00), центр "Семья" (Геологоразведчиков, 14а, ежедневно в будни с 9:00 до 18:00 и Амурская, 150, ежедневно, круглосуточно), Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1, ежедневно в будни с 8:00 до 16:30).

Что можно принести в пункты сбора

В пунктах приема гуманитарной помощи принимается все, что может пригодиться человеку в быту:

- продукты питания с длительным сроком хранения в небьющейся таре/упаковке, бутилированную воду в пластиковых бутылках;

- средства гигиены для взрослых и детей,

- постельные принадлежности,

- канцелярию,

- перевязочные средства, медикаменты, не требующие специальных условий для хранения и транспортировки;

- мелкую бытовую технику, удлинители, фонарики;

- одноразовую посуду;

- одежду для взрослых и детей, в том числе термобелье, шапки, варежки, перчатки, обувь, вязанные носки, зимние стельки и т.д.

Какие еще варианты помощи есть

Присоединиться к волонтерскому движению региона и оказать посильную помощь в работе пунктов сборов гуманитарной помощи и на складе. Контактный номер телефона Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области 8(3452) 29-03-01.

Помимо гуманитарной помощи, тюменцы могут оказать финансовую поддержку жителям Донбасса, а также вынужденным переселенцам оттуда, прибывающим в Тюменскую область. На собранные средства приобретаются необходимые жизнеобеспечивающие товары. Благотворительный счет открыт в центре "Семья".

Финансовую помощь можно оказать и участникам специальной военной операции. В регионе в рамках акции "100 миллионов для Победы" проводится сбор средств на приобретение для бойцов дорогостоящих высокотехнологичных приборов, которые в условиях боевых действий становятся расходным материалом. Поддержать акцию могут как юридические, так и физические лица. Подробная информация о сборе средств и реквизиты счета здесь.