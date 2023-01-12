Постройнеть и оздоровить организм поможет обычная ходьба

Ходьба - отличный способ улучшить здоровье и избавиться от лишних килограммов, о важном виде физической активности рассказала руководитель терапевтической службы Областной клинической больницы №2 Наталья Оконечникова.

"В первую очередь ходьба способствует укреплению мышц и связок, помогающие поддерживать тело в равновесии. Помимо этого во время движения повышается частота сердечных сокращений, что приводит к тренировке сердца", - отметила Наталья Оконечникова.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, мышечного корсета и снижения массы тела необходимо в день проходить от 10 до 12 тысяч шагов - это около 5-8 километров и двух часов активности. Если нет возможности на долгую прогулку, то минимальный ориентир составляет 30 минут в день.

"Данный вид физической нагрузки имеет одни плюсы - ускоряет метаболизм, тренирует сердце, укрепляет мышцы, приводит к снижению массы тела, помогает бороться со стрессом", - пояснила эксперт.