Тюменская область передала новые учебники в краснодонскую школу-интернат

Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Специальные книги по математике, русскому языку, чтению в Суходольской коррекционной школе-интернате в ЛНР появились благодаря совместной работе председателя комитета по соцполитике Тюменской облдумы, регионального координатора проекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда" Ольги Швецовой и департамента образования и науки Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

Депутат в сентябре при посещении ЛНР побывала в школе-интернате и в беседе с ее директором Светланой Самойлик и педколлективом выяснила, что не хватает обновленных учебников для организации коррекционной работы.

"Мы помогаем нашей подшефной территории в обеспечении государственных учреждений всем необходимым. От Суходольской школы поступил запрос на методические и учебные пособия, который мы, конечно же, не могли проигнорировать. Теперь педагоги будут обладать новейшей информацией, а дети смогут заниматься по красочным учебникам", - отметила Швецова.

В Школе-интернате учатся и проживают 82 человека. Дисциплины, которые могут освоить учащиеся, разнообразны: швейное, строительное, обувное дело. Школа постепенно обеспечивается новым оборудованием, мебелью и будет отремонтирована.

Тюменская облдума и реготделение партии "Единая Россия" активно помогают подшефной территории Краснодона и Краснодонскому району: недавно более 1 300 книг отправилось в библиотечные фонды Краснодона в рамках акции "Книги – Донбассу". Также уже было отправлено 15 фур с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР.