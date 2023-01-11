Андрей Артюхов: Сергей Корепанов сыграл важную роль в развитии Тюменской области

В региональном парламенте открылась выставка "Дорога длиною в жизнь", посвящённая 75-летию Сергея Евгеньевича Корепанова.

6 января Сергею Корепанову, четверть века возглавлявшему региональный парламент, исполнилось бы 75 лет. К этой дате в Тюменской областной думе открылась памятная выставка "Дорога длиною в жизнь".

Открывая ее, первый заместитель председателя областной думы, глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил, что, со дня смерти Сергея Евгеньевича прошло уже полгода, но его незримое присутствие ощущается до сих пор.

"В одном из интервью Сергей Евгеньевич, отвечая на вопрос корреспондента, считает ли он себя счастливым человеком, ответил: "Да, я очень счастливый человек. Мне повезло, что я живу на этой земле, и меня окружают очень интересные люди". И, мне кажется, эти слова очень хорошо характеризуют его как человека. Он сыграл очень важную роль в истории нашего региона, сделал многое для укрепления добрых отношений трех субъектов, и это стало определяющим фактором социально-экономического развития Тюменской области, Югры и Ямала", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Депутат Государственной Думы РФ, глава Уральского МКС партии "Единая Россия" Иван Квитка отметил значительный вклад Сергея Корепанова в становлении регионального законодательства и политической культуры в Тюменской области. Он поделился воспоминаниями о совместной работе и назвал Сергея Евгеньевича мудрым наставником.

"В 2004 году был подписан договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Все, что было тогда подписано, соблюдается до сих пор, и в этом - огромная заслуга Сергея Евгеньевича Корепанова", - считает Иван Квитка.

Почётный гражданин Тюменской области Анатолий Омельчук сделал акцент на том, что, несмотря на все испытания и непростой жизненный путь, Сергей Евгеньевич смог сохранить в своей душе светлое, искреннее и даже юношеское отношение к жизни.

"Когда мы начинали фестиваль детских радиопрограмм "Птенец", он сразу и безоговорочно его поддержал. И, действительно, все эти двадцать пять лет он помогал фестивалю, с удовольствием общался с юными журналистами", - рассказал он.

Герой России, депутат Тюменской областной думы пятого созыва Владимир Шарпатов говорил о Корепанове как о прекрасном наставнике и государственном деятеле. Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный поделился своей уверенностью в том, что благодаря выдающемуся политическому наследию Сергея Евгеньевича, он еще на многие десятилетия останется ориентиром для всех, кто желает благополучия большой Тюменской области. Глава Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв обратил внимание на активную жизненную позицию и доброе отношение к людям, которые были присущи Сергею Евгеньевичу.

Председатель надымского землячества Александр Шульга подчеркнул, что столько лет возглавлять областной парламент мог только человек, который всегда был честен по отношению к людям и старался помочь каждому, кто к нему обращался. Глава землячества города Лабытнанги Валерий Морозов отметил, что Сергей Евгеньевич относился к числу тех руководителей, которые сделали очень многое, чтобы повысить качество жизни людей на Крайнем Севере. И в качестве примера он назвал появление скорого поезда "Полярная стрела" по сообщению Москва-Лабытнанги, которое стало возможным благодаря поддержке Корепанова.

Почётный гражданин Тюменской области Юрий Михайлович Конев поделился своим мнением о том, как Сергею Евгеньевичу Корепанову удавалось оставаться председателем тюменского парламента на протяжении шести созывов.

"Депутатский корпус состоит из людей, имеющих разные политические взгляды, и он умел находить со всеми взаимопонимание и общий язык. И с его мнением соглашались все. Важно, что он никогда не переносил политические споры и разногласия на личные взаимоотношения", - считает Юрий Конев.

Вдова Сергея Евгеньевича Тамара Афанасьевна поблагодарила организаторов выставки и всех, кто пришел почтить его память.

Выставка "Дорога длиною в жизнь" рассказывает об основных вехах в судьбе Сергея Корепанова: о работе в Салехардском объединённом авиаотряде, о комсомольской юности, на смену которой пришла работа в партийных, а затем законодательных органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основная часть экспозиции посвящена наиболее значимым политическим событиям в истории Тюменской области в период, когда Сергей Корепанов возглавлял региональный парламент.

Представленные на выставке награды наглядно свидетельствуют о Корепанове как о незаурядном российском государственном и политическом деятеле. Среди них, по воспоминаниям близких Сергея Корепанова, он особо выделял звание "Почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа".