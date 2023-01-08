Росреестр откроет 2023 год двумя телефонными линиями

Управление Росреестра по Тюменской области начнет 2023 год двумя горячими линиями. 19 января начальник отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначения Лариса Никитина разъяснит порядок оформления прав на земельные участки и жилые дома, в рамках "Дачной амнистии 2.0". "Прямая" телефонная линия состоится с 11 до 12 часов. по телефону 8 (3452) 43-28-43.

26 января сотрудники ведомства разъяснят порядок получения информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости, возможности ее оспаривания или установления в размере рыночной стоимости. На вопросы ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей Дашкевич. "Прямая" телефонная линия состоится с 11 до 12 часов. по телефону 8 (3452) 35-37-14, сообщила Мегатюмень.