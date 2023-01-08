В молодежную администрацию Тюмени придут тюменские активисты

Активную молодежь Тюмени от 18 до 35 лет зовут для решения вопросов местного значения вместе со структурами власти. До 20 января в Тюмени принимаются заявки на вступление в молодежную администрацию города.

Проект направлен на формирование молодежного сообщества, участвующего в жизни города, и привлечение инициативной молодежи для решения проблем Тюмени.

Участники узнают о работе городской администрации, получат управленческие знания. Каждый участник получит возможность реализовать свою социально значимую идею. Ребята смогут войти в кадровый резерв администрации Тюмени.

Для заявки необходимо заполнить анкету-резюме и паспорт социально значимой идеи. Положение можно найти в группе ВКонтакте. В январе соберется комиссия и проведет отбор участников проекта на 2023 год.