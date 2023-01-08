Сроки весенней охоты в регионе увеличили до десяти дней

В 2023 году весенняя охота на водоплавающую, боровую дичь и серую ворону будет длиться по 10 дней в каждой из зон, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях южной зоны области сезон охоты на водоплавающую дичь и ворону серую открывается в последнюю субботу апреля и будет длиться 10 дней, на боровую дичь - в последнее воскресенье апреля на 10 дней. В охотугодьях северной зоны на водоплавающую дичь и ворону серую – с первой субботы мая (10 дней), на боровую дичь - с первого воскресенья мая (10 дней).

Подача заявок на участие в распределении разрешений на добычу этих видов стартует 9 января 2023 года в 12:00. Подать заявку можно через портал услуг Тюменской области (в том числе через личный кабинет охотника), через МФЦ, почтовым отправлением в адрес Госохотдепартамента Тюменской области (Тюмень, ул. Свердлова 35/3). Распределение разрешений осуществляется в порядке очередности поступления заявок в департамент, сообщает Тюменская линия.