Более 20 миллионов рублей выплатили пострадавшим на производстве в 2022 году

В Тюменской области за 9 месяцев 2022 года пострадавшим на производстве выплатили 20,7 млн рублей. Количество единовременных выплат за отчетный период составило 55.

Средний размер единовременной страховой выплаты сложился в размере 376 488,4 рублей, что на 75 808,9 рублей выше расчетного планового показателя на год, сообщает Мегатюмень.

За 9 месяцев 2022 года количество случаев со смертельным исходом составило 19, - отметили в регионально отделении Фонда социального страхования. Там добавили, что по сравнению с тем же периодом годом ранее сумма расходов увеличилась на 6,1 млн. рублей. Это объясняется ростом среднего размера единовременной страховой выплаты на 124 857,4 тыс. рублей, расходы увеличились на 6,9 тыс. рублей.