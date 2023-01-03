Объединенные клиентские службы Соцфонда России откроются 4 января

4 января 2023 года по всей стране в дежурном режиме будут работать объединенные клиентские службы СФР, клиентские офисы СФР по Тюменской области будут работать по специальному графику, с 09:00 до 15:00.

В Тюмени будет работать офис клиентского обслуживания по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 27. Гражданам будут доступны все госуслуги объединенного Фонда, включая оформление выплаты единого пособия для семей с низким доходом.

"Создание Социального фонда России совпало с новогодними праздниками. Дни с 1 по 8 января в нашей стране будут выходными. Несмотря на это, в клиентских службах фонда 4 января будет организован дежурный прием граждан. Если у кого-то есть неотложные вопросы по оформлению мер социальной поддержки, то специалисты фонда окажут всю необходимую помощь", - пояснил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

В штатном режиме клиентские службы Соцфонда заработают с 9 января. Адрес ближайшей клиентской службы можно уточнить на сайте Соцфонда.

Подача электронных заявлений на получение мер социальной поддержки фонда доступна на портале госуслуг, а в Едином контакт-центре по бесплатному телефону 8-800-6000-000 и в онлайн-чате на главной странице сайта СФР можно получить консультацию по интересующим вопросам о мерах социальной поддержки.