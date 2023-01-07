Объекты культуры обновляются в тюменских селах

В Тюменской области продолжается работа по капитальному ремонту и строительству муниципальных объектов культуры. В 2022 году капитальный ремонт завершается на трех объектах культуры муниципальной собственности. Один из них - в Центре культуры Армизонского района со зрительным залом на 270 посадочных мест - уже закончен, к Новому году открылся и сельский клуб в селе Горьковка. Ремонт в тобольском доме культуры "Речник" – на стадии завершения.

В селе Гусево Тюменского района строится Центр культуры и досуга со зрительным залом на 100 мест, его введут в эксплуатацию уже совсем скоро. В Ялуторовском районе идет строительство Центра культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест в с. Петелино, его планируют сдать в 2023 году.

Все объекты после строительства и комплексного капитального ремонта полностью оснащаются новым оборудованием, мебелью, инвентарем. Зрительные залы получают новую одежду сцены, кресла для зрителей, звуковое и световое оборудование, сообщил департамент культуры Тюменской области.