Тюменский скульптор создает фигуру льва из проволоки

Тюменский сварщик Станислав Черновасиленко вслед за изготовлением моделей мотоциклов и небольших скульптур животных он переходит к более масштабным работам. Сейчас создает фигуру льва в натуральную величину. Уже готова голова и грива, сообщает Вслух.ру.

"Делаю без эскизов, смотрю только фотографии и видео, чтобы понять, как ведет себя лев в движении, изучаю строение его тела, - рассказал Станислав. - Работа идет быстро. Постоянно что-то улучшаю, добавляю детали, чтобы оживить скульптуру, показать, что это не просто кусок железа. Хочу, чтобы при просмотре моих работ у людей возникали какие-то эмоции, чтобы у них самих возникало желание творить".

Каркас фигуры делается из проволоки, которая используется в строительстве. Станислав прикидывает, что на скульптуру льва у него уйдет 350 - 400 метров проволоки диаметром от 3 до 10 мм. Самая тонкая проволока ушла на гриву и голову. На создание головы тюменский сварщик разрезал и приварил 150 метров проволоки. Каркас сваривается полуавтоматом. Законченный вид скульптура приобретает с помощью наплавления сварочных швов на каркас аргонно-дуговой сваркой. Это намного сложнее, чем сваривать между собой стальные листы.