"Зори Тюмени" покажут в виртуальных залах Тюменской области

Концерт государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" начнется в виртуальных концертных залах Тюменской области 15 января в 18:00. Трансляция будет вестись из тюменской филармонии, сообщает Тюменская линия.

По информации городского департамента культуры, коллектив подготовил для зрителей хореографическую программу "Люблю тебя, мой край тюменский!". В программе представлены хореографические произведения, связанные с историей и культурой нашего региона. В частности, будут исполнены танцевальные композиции "Тюменская область, Урал и Россия", "Родная сторонка", "Ухажеры", "Девичья задорная", в исполнении мужской группы ансамбля – хореографическая картинка "Тюменские форсуны", шуточный татарский танец "Веселый сапожник" и другие.

В концерте также примет участие Детская хореографическая студия ГАНТ "Зори Тюмени".