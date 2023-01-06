В ишимскую областную больницу поступило новое оборудование

В областную больницу №4 (г. Ишим) поступило 99 моноблоков. Ожидается поставка еще и 105 ноутбуков. Оборудование российского производства приобретено в рамках реализации регионального проекта "Цифровизация в здравоохранении".

Ишимцы оценили эффективность процессов, направленных на комфорт пациента, качество его обслуживания. С помощью новых сервисов можно вызвать врача на дом, записаться на диспансеризацию и вакцинацию и многое другое. – Переход на "цифру" позволил врачам и фельдшерам при оказании неотложной помощи иметь точную информацию о состоянии здоровья человека (анамнез, его диагнозы, прививки, результаты лабораторных исследований и т. д.) из его электронной медкарты, - отмечает главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

В ОБ №4 подключены к интернету и региональной медицинской информационной системе 169 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 врачебных амбулаторий и 4 участковые больницы. Создано 1621 компьютеризированное рабочее место (компьютер есть в каждом врачебном кабинете), сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь областной больницы №4 (г. Ишим).