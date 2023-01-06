Льготные категории тюменцев получают путевки в санатории

В Тюменской области продолжается оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. За 9 месяцев 2022 года расходы на эти цели составили 44,0 млн. рублей.

Затраты на санаторно-курортное лечение достигли 43,5 млн рублей, что составляет 50,3 процентов. На оплату проезда к месту санаторно – курортного лечения потрачено 521,9 тыс. рублей, составляет 7,8 процентов, сообщает Мегатюмень.



- По предоставлению санаторно – курортного лечения региональным отделением заключено 26 государственных контракта на сумму 85,7 млн. руб. Выдано более 2 265 путевок. По предоставлению проезда региональным отделением заключено 5 государственных контрактов и договоров на предоставление услуг по проезду к месту санаторно – курортного лечения и обратно, - отметили в региональном отделении Фонда социального страхования.