В прошлом году на модернизацию сетей водоснабжения потратили 3,5 млрд рублей

На реконструкцию сооружений и сетей объектов водоснабжения и водоотведения в Тюмени и Тюменском районе освоено 3,5 млрд рублей, в том числе: 2,582 млрд рублей - на городские объекты и 918 млн рублей на объекты Тюменского района, сообщает Росводоканал Тюмень.

"Внушительный объем средств был направлен на реконструкцию Метелевских водоочистных сооружений и сооружений очистки сточных вод. На водоочистных сооружениях завершаем строительство первой очереди смесителей и отстойников.

В 2022 году тюменский водоканал построил 65 км сетей водоснабжения и водоотведения. Запуск 25-километрового водопровода, который соединил Тюмень, Червишево и Онохино - запланирован на начало 2023 года. Построены сети водоотведения от сел Онохино и Мальково, а в следующем году там начнется строительство канализационных насосных станций с точками слива. В городе ведется строительство кольцевого водовода, сообщает Тюменская линия.