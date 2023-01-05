Первоклассники Тюменской области дополнительно отдохнут в феврале

14:36 05 января 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В понедельник, 9 января, ученики тюменских школ пойдут на занятия после зимних каникул. Третья четверть, самая долгая, продлится до 17 марта.

У учеников первых классов запланированы дополнительные каникулы. Они продлятся с 18 по 26 февраля. Таковы рекомендуемые департаментом образования и науки Тюменской области сроки проведения каникул, сообщает Вслух.ру

Дополнительные выходные специально созданы для самых маленьких учеников. В первый год обучения им сложно поддержать работоспособность всю долгую третью четверть.

Теги: каникулы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2023