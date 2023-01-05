Первоклассники Тюменской области дополнительно отдохнут в феврале

В понедельник, 9 января, ученики тюменских школ пойдут на занятия после зимних каникул. Третья четверть, самая долгая, продлится до 17 марта.
У учеников первых классов запланированы дополнительные каникулы. Они продлятся с 18 по 26 февраля. Таковы рекомендуемые департаментом образования и науки Тюменской области сроки проведения каникул, сообщает Вслух.ру
Дополнительные выходные специально созданы для самых маленьких учеников. В первый год обучения им сложно поддержать работоспособность всю долгую третью четверть.
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