Каникулы в Тюменском районе будут спортивными

В Тюменском районе для массового катания на коньках открыты 20 хоккейных кортов и 3 ледовые площадки.

Можно покататься на льду поселковых и пришкольных кортов – в Андреевском, Богандинском, Боровском, Винзилях, Горьковке, Каскаринском, Мальковском. Московском, Новотарманском, Онохинском, Переваловском и Червишевском муниципальных образованиях, в санатории "Ласточка", на базе отдыха "Боровое" и в "Олимпийской Ребячке".

Работает и крытый каток в п. Винзили. Ледовые площадки в Княжево и Чикче тоже ждут любителей коньков.

Прийти можно со своими коньками, а можно взять напрокат: пункты открыты в восьми муниципалитетах, укомплектованы 570 парами всех размеров.

Большинство кортов оборудованы теплыми модульными сооружениями для переобувания, можно воспользоваться также раздевалками в спорткомплексах, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.