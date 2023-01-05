О плюсах инверторных микроволновок рассказала эксперт

При покупке микроволновки продавцы часто предлагают инверторные, делая акцент на том, что они лучше обычных аналогов. Профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Гульнур Сулкарнаева рассказала изданию АиФ-Тюмень, в чем преимущество таких микроволновок.

"Инвертор – это преобразователь постоянного тока в переменный. В обычных микроволновых печах магнетрон (источник СВЧ-излучений) питается через трансформатор, который не убавляет мощность, а лишь увеличивает паузы между ударами волн, таким образом, продукт пересушивается. В инверторной микроволновой печи регулируется мощность, максимальная в начале приготовления, средняя в процессе готовки, минимальная – в конце. Такое многоуровневое управление мощностью обеспечивает более выгодный эстетический вид приготовленной пищи и ее полезность", - отметила эксперт.