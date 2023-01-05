Фестиваль ремесленников пройдет в Тобольске

Ремесленный фестиваль-ярмарка "Мастера Сибири" в Тобольске в 2023 году пройдет при поддержке компании СИБУР. Проект стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

В 2021 году на Базарной площади, где проходила открытая ярмарка-фестиваль "Мастера Сибири", приняли участие более 100 ремесленников Тюменской области: мастера из Ялуторовска, Заводоуковска, Тюмени, Тобольска, а также из Уватского, Юргинского и Тобольского районов. Всего в этот день ярмарку-фестиваль посетили более пяти тысяч человек.

В этом году на конкурс "Формула хороших дел", сообщает пресс-служба компании, поступило 590 заявок, из них 93 — от организаций Тобольска. 16 из них получили гранты, сообщает Тюменская линия.

Организаторы конкурса, по словам руководителя программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" Елены Снежко, стремятся к тому, чтобы он позволял всем участникам не просто привлекать средства на реализацию своих идей, но и развивать важные навыки, компетенции, проектное мышление. "Внедрение принципов экологичности и инклюзивности в деятельность некоммерческих организаций и бюджетных учреждений — это серьезный шаг к тому, чтобы сделать передовые практики повседневной нормой во всех городах и регионах нашего присутствия", — отметила она.