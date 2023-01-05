Многоуровневые произведения искусства создает тюменка

Многоуровневые торты, сладости, которые нужно разбивать молотком, десерты с подсветкой – все это создает тюменка Елена Шарапова. В сладкий бизнес она пришла во время декретного отпуска с третьим ребенком. Сначала это было просто увлечение. Елена изучала тонкости приготовления коржей, кремов, покупала мастер-классы именитых кондитеров. Постепенно появились первые заказчики и восторженные отзывы. Постепенно она освоила сложные, многоуровневые сладости.

"Такие торты состоят из съедобной и несъедобной части. Я заранее составляю схему, прорисовываю детали. В зависимости от желания клиента провожу светодиоды либо устанавливаю крутящийся механизм. Эти детали не соприкасаются со съедобной частью, а у заказчиков создается впечатление целостной конструкции", - говорит Елена.

На такие десерты уходит от нескольких дней до недели. Сначала нужно сделать конструкцию, все собрать, а потом испечь сам торт. Кстати, это последний этап, ведь свежесть – одно из главных условий, сообщает Мегатюмень.