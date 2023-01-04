Как не переедать, рассказал диетолог

Откуда берется чувство голода и какие типичные ошибки совершают люди, когда хотят наесться, изданию "Тюменская область сегодня" рассказала врач-диетолог многопрофильного консультативно-диагностического центра Анна Верхоланцева.

– Чувство голода – наша постоянная потребность. Если говорить простым языком, то голод приходит, когда в наш организм долго не поступает еда. Но вообще – это чувство, которое включает в себя бесконечно много всевозможных оттенков, воспринимаемых субъективно.

В разные моменты жизни мы испытываем разное чувство голода, – пояснила специалист.

Мы не всегда едим правильно. Ежедневные ошибки не позволяют нам оставаться в нужной физической форме. По словам Анны Верхоланцевой, люди забывают медленно жевать, берут в руки гаджеты и отвлекаются, питаются в разное время, а после длительного перерыва между приемами пищи тянутся к различным снекам.

– Важно понимать, что большие порции способны растягивать желудок. Это приводит к тому, что вы начинаете съедать больше, чем нужно, – отметила диетолог.



Чтобы избегать переедания, она предложила придерживаться нескольких простых правил:

- Важно употреблять полезные продукты, принимая пищу 6-8 раз в день, умеренными (около 200 г), но сытными порциями. Переход на такие объемы пищи должен быть постепенным. Есть меньше помогает маленькая тарелка и кастрюля, а также чайные ложки вместо столовых и китайские палочки вместо вилки.



- Нельзя допускать голодания или появления "зверского" аппетита.

- Нужно выпивать 1,5-2 л воды в день. Делать это надо маленькими порциями – по чашке за раз.

- Чтобы уменьшить желудок, стоит есть только свежеприготовленную домашнюю пищу, исключив из рациона фастфуд.

–Тем, кто следит за фигурой, я рекомендую избегать больших перерывов в приеме пищи, не делать строгих ограничений в питании, включать в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой, и не забывать про "метод тарелки", – подытожила Анна Верхоланцева.