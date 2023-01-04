О полезных свойствах квашеной капусты напомнили тюменцам

Квашеная капуста содержит витамин С. Она богата микро- и макроэлементами, такими как калий, магний, цинк, а также витаминами А, В1, В2, В6 и др. Витамин С в этом продукте сохраняется очень долго и стимулирует иммунитет.

Как рассказала студентка Тюменского медуниверситета Ксения Хионина, для предотвращения роста нежелательных микроорганизмов во время ферментации должны сохраняться анаэробные условия и низкий уровень РН.

"Молочнокислые продукты преобладают над патогенной микрофлорой и производят молочную кислоту, благодаря которой увеличивается срок хранения капусты", - рассказала девушка изданию Комсомольская правда-Тюмень.