О полезных свойствах квашеной капусты напомнили тюменцам

08:36 04 января 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Квашеная капуста содержит витамин С. Она богата микро- и макроэлементами, такими как калий, магний, цинк, а также витаминами А, В1, В2, В6 и др. Витамин С в этом продукте сохраняется очень долго и стимулирует иммунитет.

Как рассказала студентка Тюменского медуниверситета Ксения Хионина, для предотвращения роста нежелательных микроорганизмов во время ферментации должны сохраняться анаэробные условия и низкий уровень РН.
"Молочнокислые продукты преобладают над патогенной микрофлорой и производят молочную кислоту, благодаря которой увеличивается срок хранения капусты", - рассказала девушка изданию Комсомольская правда-Тюмень.

Теги: продукты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2023