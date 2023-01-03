Кардиолог рассказала о правильном новогоднем столе

"Пусть ваш стол будет насыщен овощами, свежей зеленью, рыбой, легкими десертами, но не традиционными холодцами, заливными, жаренным и салатами с майонезом. Будут полезны различные фрукты, даже экзотические: ананасы, бананы, хурма. Проводите больше времени на свежем воздухе. Кроме того, многие на новогодние каникулы уезжают в другие города или страны. Здесь тоже важно помнить: ехать нужно подготовленным. Тем более если есть какие-то отклонения в здоровье, хронические заболевания. Всегда берите с собой нужные лекарства. Если вы сомневаетесь, что выдержите смену климата и часового пояса, обратитесь к своему лечащему доктору — он подскажет, какие меры предосторожности можно принять", - посоветовала Врач-кардиолог высшей категории Тюменского кардиологического научного центра Ирина Григоренко.

Если во время или после празднования Нового года стало плохо, повысилось артериального давления, заболела голова, или возник какой-то дискомфорт со стороны сердца – не надо ждать, что все пройдет само. Нужно вовремя обратиться за врачебной помощью, сообщает АиФ-Тюмень.