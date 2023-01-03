Как сохранить ментальное здоровье в период праздников, рассказала психолог

Тюменский психолог Софья Иноземцева рассказала Moi-portal.ru, как сохранить ментальное здоровье в период праздников.

По словам эксперта, понять, что у тебя стресс, можно по физическому и эмоциональному состоянию. У человека присутствует напряжение, тревога и страх.

"Дело в том, что когда у нас острый стресс, то иммунитет, наоборот, повышается. А если хронический, то он понижается. Поэтому мы можем подцепить какую-то заразу и вот уже месяц кашляем и не можем вылечиться. То есть организм кричит о том, что что-то не так, и просит обратить внимание", — сказала специалист.

Софья объяснила, что если в голове возникают навязчивые тревожные мысли, то можно начать их оспаривать. Например, если у тебя осталось немного до окончания дедлайна и ты постоянно думаешь, что не успеешь, то задай себе вопрос: "Почему я не успеваю?" А потом отвечаешь на него: может, у тебя где-то "завал" или важное дело, которое нельзя подвинуть. Тогда тебе надо понять, что можно убрать из списка, чтобы успеть сделать все вовремя: лечь спать и встать раньше, а может, наоборот, поработать подольше и встать чуть позже — в зависимости от личных особенностей. Можно исключить на несколько дней соцсети, если они не связаны с работой, так как жизнь в онлайне может отнять большое количество времени. Это во многом про тайм-менеджмент.

Эксперт добавила, что необязательно держать все в себе и переживать стресс самому: можно поделиться тем, о чем вы переживаете, с другими. Важно понять, что не у вас одних есть подобные проблемы, а их наличие — это нормально. Близкие люди могут оказать вам поддержку даже просто выслушав, и вы почувствуете облегчение.