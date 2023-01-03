В прошлом году для тюменских инвалидов закупили около трех миллонов технических средств реабилитации

За 9 месяцев 2022 года на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий потрачено 532,9 млн. рублей Региональным отделением Фонда социального страхования заключено 126 государственных контрактов и договоров на поставку технических средств реабилитации и оказания услуг инвалидам, сообщает Мегатюмень.

Граждане обеспечивались, лечебно–тренировочными протезами, протезами верхних и нижних конечностей, ортопедической обувью, туторами, ортезами, экзопротезами молочной железы, бандажами, опорами, противопролежневыми матрацами и подушками, слуховыми аппаратами, абсорбирующим бельем, специальными средствами при нарушении функций выделения, тростями, костылями, кресло-колясками, телевизорами, голосообразующими аппаратами, сигнализаторами звука, а также предоставлялись услуги сурдоперевода.

- В рамках исполнения государственных контрактов, за самостоятельное приобретение и посредствам электронных сертификатов выдано и оплачено 2 907 195 штук технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, - отметили в региональном отделении ФСС по Тюменской области.