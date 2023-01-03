О разнице в лечении сухого и влажного кашля рассказала тюменский педиатр

При влажном и сухом кашле требуются разные медикаменты.Если при влажном вместо отхаркивающих средств дать препараты, подавляющие кашель, могут возникнуть осложнения вплоть до бронхита и пневмонии, так как мокрота начинает плохо отходить и застаивается.

Педиатр городской поликлиники №13 г. Тюмень Екатерина Гайфулина напомнила, что не нужно заниматься самолечением. "Некоторые до сих пор делают при кашле паровые ингаляции. Если есть температура, она при таком лечении повысится еще больше. Существует риск получить ожог кожи лица, слизистой, - говорит доктор. – При использовании небулайзера родители порой добавляют в раствор эфирные масла. Это может обернуться бронхоспазмом и аллергиями".

Не имеет смысла использовать при кашле согревающие мази и горчичники. Они греют только кожу, а на легкие или бронхи никак не влияют, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.