По югу Тюменской области курсирует Служба здоровья

В 2022 году автомобили "Службы здоровья" ишимской областной больницы № совершили около 150 тысяч выездов. Санитарный транспорт используется как в городе, так и в пяти муниципальных районах юга региона. Больница обслуживает около 150 тысяч человек.

Автомобили "Ларгус" и "Нива" в количестве 46 штук приобрели для медучреждения в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. 35 единиц транспорта закрепили за фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, находящимися в отдаленных территориях.

Машины задействованы в решении различных задач, их ежедневно используют для перевозки врачей и пациентов, а также для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты. 43% выездов приходится на обслуживание неотложных вызовов, 24% - в проведении диспансеризации, сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).

-Новый транспорт помогает врачам и фельдшерам передвигаться по ежедневным рабочим маршрутам быстро и комфортно. Активно используем автомобили для доставки биоматериалов из отдаленных районов в централизованную клинико-диагностическую лабораторию, - отмечает главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.