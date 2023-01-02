Детский нейропсихолог дала советы по воспитанию гиперактивных детей



Число детей с гиперактивностью, среди младшего школьного возраста, достигает 28%. Как понять, что у ребенка гиперактивность? Из-за чего она возникает? Как помочь такому ребенку? На эти и другие вопросы изданию "Тюменская область сегодня" ответила детский нейропсихолог Александра Белослуцких.

Гиперактивность – это диагноз, его ставит специалист. Все дети от природы подвижны и активны. Это норма. Но если вдруг родитель замечает, что ребенку трудно концентрировать внимание, сосредоточится на каком-то деле, тяжело сидеть на одном месте, следует понимать, что это может быть следствием несформированности некоторых отделов головного мозга. Нервная система у такого ребенка имеет свои особенности функционирования.

Гиперактивность может носить генетический характер, а может быть следствием нарушения развития во время беременности, родов, болезней в раннем возрасте (недоношенность, гипоксия плода, болезни матери во время беременности, болезни, инфекции в раннем возрасте, травмы и так далее). К сожалению, на данный момент есть тенденция к росту детей с диагностированной гиперактивностью.

В первую очередь необходимо соблюдать режима дня, добавить прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Часто решить проблему помогают телесные и дыхательные практики (развитие самоконтроля). При общении с таким ребенком нужно четко расставлять границы, что можно и что нельзя, инструкции тоже надо давать четко (многозадачность такому ребенку не подходит). Родителям следует вести себя спокойно, уверенно, понять, что ребенок ведет себя так не специально и не старается делать все "назло".

Помимо этого, гиперактивного ребенка стоит показать специалистам: психологу, неврологу и нейропсихологу.