О пользе и вреде газированной воды рассказала диетолог

Если обратить внимание на состав такой воды, то в случае с минералкой можно найти соли и витамины. Обычная, не минеральная вода тоже будет содержать в себе различные химические элементы, которые в свою очередь зависят от степеней очистки и источника, откуда ее добывают. Не исключено, что в воде найдутся фторные, йодные, бромные и другие микроэлементы. Сладкие напитки имеют в своем составе сахар и красители.

– Вред и польза газированной воды различны. Некоторые ее категории могут поддерживать работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать кислотно-щелочной баланс в организме или наоборот, нанести вред желудку большим количеством газов, что негативно скажется на всем организме, – пояснила специалист.

О серьезной пользе газированной воды можно говорить только в отношении специальных групп минералов. Кроме того, нужно обязательно придерживаясь необходимых объемов выпитой жидкости. Только в этом случае можно насытить организм полезными веществами, нормализовать работу желудка и печени, улучшить состояние зубов и поддержать функционирование сердечно-сосудистой системы.

– Действительно в некоторых случаях минеральная вода выписывается диетологами. Например, при проблемах с избыточным весом, откуда так же вытекают проблемы с пищеварением, суставами, сердцем, пациенту выписываются различные составы минеральной воды. Но не стоит и забывать о чувстве меры. Все что угодно, даже самое полезное, при чрезмерном употреблении может нанести вред, – подчеркнула Наталья Платонова.

Три причины пить минеральную воду:

1. Продлевает чувство сытости и может помочь тем, кто надеется похудеть.

2. Помогает пищеварению, особенно после тяжелой и жирной пищи.

3. Налаживает обмен веществ в организме, благодаря лучшему насыщению внутренних органов кислородом. Минеральной водой даже можно умываться, ведь она более мягкая, чем водопроводная, не сушит кожу и делает ее более эластичной.