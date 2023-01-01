В Тюмени запущен новый маршрут для прогулок с чат-ботом

Команда "Конторы пароходства" запустила новый маршрут для прогулок и изучения арт-объектов и уличной площадки у мультицентра. Чтобы его запустить, нужно открыть чат-бот в Telegram "Гид “Конторы”" и в разделе "Стрит не молчит" выбрать маршрут "Холодно, холодно, теплее".

"Новый маршрут назван также, как тема зимнего сезона проекта паблик-арта "Морфология улиц". Его участники уже создали четыре арт-объекта на уличной площадке у "Конторы пароходства", и теперь горожане в любое время могут запустить онлайн-гида и узнать о работах художников больше. Также мы рассказали об истории и концепции всей уличной площадки у мультицентра", — поделилась Moi-portal.ru менеджер отдела городских проектов в "Конторе пароходства" Виктория Киселева.

Продолжительность прогулки – 20-30 минут. Всего в чат-боте "Гид “Конторы”" доступны семь маршрутов для прогулок по Тюмени. Команда мультицентра "Контора пароходства" создает их вместе с локальными авторами и современными художниками с августа 2020 года.