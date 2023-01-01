Как провести праздничные дни, рассказала тюменский психолог

"Есть определенные вещи, которые у нас забирают положительные эмоции и хорошее настроение. В первую очередь — это сожаление о прошлом, тревога за будущее, недовольство тем, что происходит сегодня. Но люди не всегда понимают, что прошлое уже ушло, а будущее еще не наступило - мы над этим не властны. Есть сегодня и нужно жить в этом моменте, и получать от этого удовольствие. Важно все плохое оставить в прошлом году, вспоминать только хорошие моменты, радоваться тем возможностям, которые есть сейчас, и воспринимать любые трудности в своей жизни, как способ развития, как способ изменить себя и свой образ жизни", - рассказала врач-психиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Николаенко изданию АиФ-Тюмень.

"Праздники — время, которое нужно потратить на общение с родными, дорогими людьми, чтобы накопить хорошие ощущения. Вообще, состояние праздника каждый человек может создать себе сам. Мы в определенной степени очень долго ждем наступления праздников, и когда это происходит не всегда мы умеем отдыхать правильно, с пользой для здоровья. Любой отдых должен быть связан с тем, чтобы получить новые впечатления, ощущения, переключиться, получить новый опыт, завести новые знакомства. Отдых должен быть направлен на общение", - говорит специалист.