Тюменская область ждет новых гостей

Термальные источники и участие в межрегиональных проектах, регулярные авиарейсы из центральных регионов страны в Тобольск и улица Дзержинского в Тюмени - это основные точки роста туристической отрасли в Тюменской области в 2023 году, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

- Искренний интерес, который проявили к нам москвичи во время Дней Тюменской области в парке "Зарядье", дает основание надеяться на увеличение туристического потока из столичного региона, - говорит директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

- 90 тысяч человек в "Зарядье" и еще 7 тысяч в туристическо-информационном центре познакомились с нашим туристическим продуктом. 2023 год пройдет под знаком развития туризма в Тобольской агломерации, здесь появятся новые термальные источники, новые отели и продолжится реконструкция Базарной площади.

В Тюмени появился отличный центр притяжения - улица Дзержинского. Она еще только обретает свой облик, но в планах - это "Тюмень купеческая" с погружением в историю и знакомством с уникальными ремёслами. Обо всех новых объектах и маршрутах можно узнать в нашем центре Visit Tyumen, который находится в ЦУМе, и на сайте проекта. Кроме того, оправданной оказалась и наша ставка на синергетический эффект, когда к первоначально вложенным средствам привлекаются дополнительные, уже от предпринимателей.