О дресс-коде для похода в театр рассказала тюменский стилист

Стилист Анастасия Анохина рассказала, что можно надеть, а от каких вещей лучше отказаться.

Любители смены обстановки, новых эмоций и искусства будут активно посещать музеи, театры и концерты. Современные посетители все чаще для культурных площадок выбирают удобную одежду, отказываясь совсем от праздничных нарядов и каблуков. Что об этом говорят современный дресс-код и правила этикета, изданию "Тюменская область сегодня" рассказала Анастасия Анохина.

- Я всегда рекомендую одеваться в театр красиво, элегантно, брать с собой сменную обувь. Два часа сидеть в зимних сапогах, когда мы в красивом платье неудобно и физически тяжело; в этот образ совершенно не вписываются зимние сапоги на меху. Пусть ваш выход станет праздником и красотой. Мы сами создаем атмосферу в зале. Это уважение к артистам на сцене и к самим себе. Приятно зайти в зал и увидеть красивых артистов, которые тоже готовились к этому мероприятию, а не просто надели худи и треники, - отмечает стилист.

Важно не забывать про аксессуары: браслеты, подвески и серьги подчеркнут вашу уникальность. При этом если используете набор украшений, то важно надеть лишь два элемента из трех.

-Что касается посещения музейных комплексов, то здесь правила проще: мы можем надевать повседневную одежду и не наряжаться. В музее главное — удобство, и чтобы одежда не шумела, не шуршала, чтобы не бренчали украшения. Пространство музея требует особого восприятия искусства, важна тишина, чтобы никому не мешать, - делится стилист.